MALDINI E LEONARDO PUNTANO SU PIRLO CT DELL’ITALIA

Malagò ha scelto Pirlo come nuovo commissario tecnico della nazionale, dopo il rifiuto di Guardiola. La decisione è arrivata circa un mese dopo l’elezione di Malagò, mentre il ruolo di allenatore della squadra azzurra rimane ancora vacante. Le trattative hanno coinvolto anche altri nomi, ma alla fine si è puntato sull’ex calciatore, che ha ricevuto il sostegno di Maldini e Leonardo.

Sembra lui il prescelto dopo il no di Guardiola. Le difficoltà del calcio italiano erano palesi e dunque non sorprende il fatto che a distanza di un mese dall’elezione di Malagò, la nazionale non ha ancora un Commissario Tecnico. Maldini nuovo direttore tecnico e Leonardo nuovo Special Advisor della FIGC sono a lavoro da settimane. Tanti i no ricevuti in questi giorni, l’ultimo in ordine di tempo è arrivato da Guardiola. L’allenatore spagnolo, incontrato a Barcellona pochi giorni fa, ha ascoltato con interesse la proposta ma ha preferito scegliere la famiglia. Un altro nome importante che è stato contattato è stato quello di Carlo Ancelotti, attuale Ct del Brasile ma anche lui ha declinato l’invito. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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