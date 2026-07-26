Cristiano Ronaldo si dà al golf con Georgina | il post sui social

Cristiano Ronaldo ha trascorso una giornata di relax con la famiglia, dedicandosi al golf. La sua compagna ha condiviso sui social le foto dell’evento. Non sono stati forniti dettagli su eventuali partite o altre attività. Ronaldo si è mostrato sorridente in compagnia della famiglia, senza commenti aggiuntivi o comunicazioni ufficiali. La giornata è stata dedicata al tempo libero dopo le fatiche del Mondiale.

Giornata di relax per Cristiano Ronaldo dopo le fatiche del Mondiale con la famiglia: a postare le foto sui social è stata Georgina. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Cristiano Ronaldo interview after his final World Cup match

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