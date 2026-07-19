Cristiano Ronaldo | relax in piscina con Georgina dopo il Mondiale
Dopo il Mondiale, il calciatore è stato visto mentre si rilassava in piscina con la compagna. L’immagine è stata condivisa sui social, dove si mostra intento a godersi un momento di relax. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla durata o altri partecipanti.
Il portoghese concluse le fatiche Mondiali si rilassa con un bagno in piscina insieme a Georgina Rodriguez. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Así se encuentra Cristiano Ronaldo horas antes de la final del
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