Dopo il Mondiale, il calciatore è stato visto mentre si rilassava in piscina con la compagna. L’immagine è stata condivisa sui social, dove si mostra intento a godersi un momento di relax. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla durata o altri partecipanti.

Il portoghese concluse le fatiche Mondiali si rilassa con un bagno in piscina insieme a Georgina Rodriguez. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Cristiano Ronaldo: relax in piscina con Georgina dopo il Mondiale

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Así se encuentra Cristiano Ronaldo horas antes de la final del

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