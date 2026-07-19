Cristiano Ronaldo | relax in piscina con Georgina dopo il Mondiale

Da sportmediaset.mediaset.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo il Mondiale, il calciatore è stato visto mentre si rilassava in piscina con la compagna. L’immagine è stata condivisa sui social, dove si mostra intento a godersi un momento di relax. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla durata o altri partecipanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il portoghese concluse le fatiche Mondiali si rilassa con un bagno in piscina insieme a Georgina Rodriguez. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

cristiano ronaldo relax in piscina con georgina dopo il mondiale
© Sportmediaset.mediaset.it - Cristiano Ronaldo: relax in piscina con Georgina dopo il Mondiale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Así se encuentra Cristiano Ronaldo horas antes de la final del

Video Así se encuentra Cristiano Ronaldo horas antes de la final del

Notizie e thread social correlati

Al Nassr – Gamba Osaka 0-1: resoconto, risultato, gol con Cristiano Ronaldo che perde la finale della AFC Champions League Two 2026 mentre Georgina Rodriguez guarda a RiadAl Nassr, squadra in cui milita Cristiano Ronaldo, ha perso 1-0 contro Gamba Osaka nella finale della AFC Champions League 2026.

La rivelazione: "Cristiano Ronaldo lascerà la nazionale dopo il Mondiale"Kátia Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, ha annunciato che il calciatore potrebbe abbandonare la nazionale portoghese subito dopo il Mondiale.

Temi più discussi: Yildiz e la terapia conservativa; Mondiali, Mbappé batte un altro record di precocità legato alle presenze; Otto anni fa arrivava CR7, oggi non riesce a prendere nemmeno Kolo Muani: Juve che è successo?; Ha guadagnato 3'800 dollari grazie alle lacrime di Cristiano Ronaldo.

Un po' di relax anche per Cristiano Ronaldo a Natale: CR7 è in vacanza in LapponiaUn po' di sano relax lo si può concedere pure a Cristiano Ronaldo. La Saudi Pro League è ferma durante il periodo delle festività e riprenderà il 9 gennaio, motivo per cui il fuoriclasse portoghese ha ... tuttomercatoweb.com

Cristiano Ronaldo, relax in fondo al mare. Chiamatemi Nettuno – VideoLeggi anche – Cristiano Ronaldo via dalla Juventus: l’annuncio dell’entourage. Cristiano Ronaldo e Georgina, vacanza sullo yacht. Ronaldo e Georgina hanno pubblicato una serie di foto, con uno sfondo ... informazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web