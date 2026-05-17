Al Nassr – Gamba Osaka 0-1 | resoconto risultato gol con Cristiano Ronaldo che perde la finale della AFC Champions League Two 2026 mentre Georgina Rodriguez guarda a Riad
Al Nassr, squadra in cui milita Cristiano Ronaldo, ha perso 1-0 contro Gamba Osaka nella finale della AFC Champions League 2026. La partita si è svolta a Riad e ha visto i giapponesi conquistare il titolo, mentre Ronaldo e i suoi hanno concluso la competizione senza vittoria. La presenza di Georgina Rodriguez, compagna del calciatore, era visibile tra il pubblico. La finale si è conclusa con un risultato che premia Gamba Osaka, lasciando l’Al Nassr senza il trofeo.
2026-05-16 22:14:00 Il web non parla d’altro: L’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo non è riuscito a diventare la prima squadra saudita a vincere la AFC Champions League Two mentre il gol al 30? di Deniz Hummet ha regalato alla squadra giapponese ospite del Gamba Osaka la vittoria nella finale allo stadio King Saud University. L’ex nazionale giovanile del Turkiye Hummet ha raccolto il passaggio di Issam Jebali all’interno dell’area, si è girato e ha inviato un rasoterra composto in un angolo della rete per decidere la gara, che prevedeva occasioni sprecate da Ronaldo, dal collega attaccante portoghese Joao Felix e dal due volte calciatore africano dell’anno Sadio Mane per Al-Nassr. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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