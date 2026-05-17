Al Nassr – Gamba Osaka 0-1 | resoconto risultato gol con Cristiano Ronaldo che perde la finale della AFC Champions League Two 2026 mentre Georgina Rodriguez guarda a Riad

Al Nassr, squadra in cui milita Cristiano Ronaldo, ha perso 1-0 contro Gamba Osaka nella finale della AFC Champions League 2026. La partita si è svolta a Riad e ha visto i giapponesi conquistare il titolo, mentre Ronaldo e i suoi hanno concluso la competizione senza vittoria. La presenza di Georgina Rodriguez, compagna del calciatore, era visibile tra il pubblico. La finale si è conclusa con un risultato che premia Gamba Osaka, lasciando l’Al Nassr senza il trofeo.

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