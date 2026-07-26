Otto escursioniste sono state salvate sulle Dolomiti dopo aver avuto una crisi di panico a circa 1600 metri di quota. Le donne erano stanche e spaventate, e sono state recuperate dai soccorritori che sono intervenuti con un intervento tempestivo. Il salvataggio si è concluso con successo, dimostrando l’efficacia dell’intervento in condizioni di emergenza. I soccorritori hanno riferito che le escursioniste hanno ricevuto assistenza sul posto prima di essere riportate a valle.

Un salvataggio spettacolare e a lieto fine che conferma, ancora una volta, l’esperienza e la professionalità dei soccorritori in situazioni di estrema difficoltà. Grande paura venerdì sera sul sentiero 487, nel Comune di Longarone in direzione del Bivacco Tovanella, per otto escursioniste tedesche bloccate a 1600 metri d’altezza e che non riuscivano a proseguire. La montagna aveva ormai abbassato il sipario sulla giornata, il buio iniziava a conquistare i versanti e davanti a loro restava ancora un tratto di sentiero che sembrava non finire mai. A un chilometro e mezzo dalla meta, tra la stanchezza accumulata dopo giorni di cammino e la paura per un percorso diventato improvvisamente troppo impegnativo, il gruppo si è fermato. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Crisi di panico a 1600 metri: salvate otto escursioniste bloccate sulle Dolomiti. I soccorritori: «Erano stanche e spaventate»

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The Deadliest Meteor Shower Spawned A Mega Fire Tornado! Who Can Escape This Fire Apocalypse!

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Quindi volete farmi credere che questa persona, il piccolo imprenditore, dedito al lavoro, avesse un attacco di panico dovuto al troppo lavoro e non una crisi psicotica dovuta alla droga? x.com

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