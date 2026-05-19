Tre escursioniste in difficoltà sul Monte Demanio | salvate dal Soccorso Alpino

Da salernotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto per aiutare tre escursioniste che si trovavano in difficoltà nei pressi dell’Avvocata, sul Monte Demanio, lungo il sentiero CAI 300. La richiesta di soccorso è arrivata dalla Centrale Operativa 118 di Salerno. L’intervento si è svolto in un’area montuosa, dove le tre persone sono state raggiunte e assistite dal personale specializzato. Nessuna delle escursioniste ha riportato ferite gravi.

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Nel pomeriggio di oggi il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) è intervenuto su richiesta della Centrale Operativa 118 di Salerno per soccorrere tre escursioniste in difficoltà nei pressi dell’Avvocata, sul Monte Demanio, lungo il sentiero CAI 300. Una delle ragazze aveva. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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