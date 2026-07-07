Dopo una settimana di ricerche, i soccorritori hanno trovato il corpo di un uomo e di una donna in montagna. La coppia era scomparsa durante un'escursione nelle Dolomiti. Le operazioni di ricerca sono state condotte senza successo per giorni, alimentando attese e preoccupazioni tra familiari e amici. La scoperta è avvenuta nel territorio montano dopo lunghe ore di operazioni.

Per giorni il loro silenzio ha alimentato un’angoscia crescente. Dalla scorsa settimana, familiari, amici e soccorritori hanno seguito con il fiato sospeso le ricerche di una coppia scomparsa durante un’escursione in montagna, mentre il tempo trascorso senza notizie rendeva sempre più complicate le operazioni. Le squadre di soccorso hanno continuato a battere senza sosta un’ampia area tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, concentrando gli sforzi nelle zone più impervie. L’assenza di copertura telefonica e le difficoltà del territorio hanno rappresentato un ostacolo importante, costringendo i tecnici a perlustrare sentieri, vallate e versanti particolarmente difficili da raggiungere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Marito e moglie scomparsi sulle Dolomiti, l’annuncio dei soccorritori dopo le ricerche

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