Fonbet, il bookmaker russo, è al centro di un caso che potrebbe influenzare la nomina di Pirlo come allenatore. La società è controllata da un gruppo con interessi internazionali, con una presenza significativa in Russia e in altri paesi dell’Est Europa. La proprietà di Fonbet include aziende e investitori stranieri, e la sua attività si concentra sulla piattaforma di scommesse sportive online.

Chi c’è dietro Fonbet, il colosso del betting russo che complica la nomina di Pirlo: storia, proprietà e intrecci internazionali. Il caso che sta mettendo in discussione la nomina di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della Nazionale ha acceso i riflettori su un marchio molto noto in Russia ma quasi sconosciuto al pubblico occidentale: Fonbet. L’ex centrocampista è diventato global ambassador dell’operatore nell’ottobre 2025, pochi mesi dopo l’arrivo allo United FC di Dubai, club che rappresenta uno snodo fondamentale nella rete di rapporti che lega Pirlo al bookmaker. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cos’è Fonbet e chi lo controlla: il bookmaker russo al centro del caso che può far saltare Pirlo ct

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