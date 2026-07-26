Malagò ha richiesto di visionare il contratto tra Pirlo e Fonbet, legato alla nomina a commissario tecnico. La richiesta si inserisce nel contesto di un procedimento in corso, senza che siano stati ancora definiti i dettagli dell’accordo. La questione riguarda principalmente le modalità di collaborazione e le clausole contrattuali. La decisione finale dipenderà dall’esame del documento, che potrebbe influenzare le prossime mosse ufficiali.

Ancora un'attesa. Questa volta non riguarda il sì di un direttore tecnico o di un ambito ct, ma è comunque un'attesa che potrebbe avere effetti importanti. Giovanni Malagò sta infatti aspettando di poter leggere il contratto che lega Andrea Pirlo, il ct prescelto da Maldini e Leonardo, a Fonbet, la maggiore società di scommesse russa di cui è global ambassador. Già ieri in Figc hanno raccolto le prime notizie, non granché incoraggianti, ma su una questione del genere è meglio essere attenti e vedere ogni cosa nero su bianco. Uno dei nodi e comprendere se il ruolo di testimonial di Pirlo rientri in una clausola del contratto che a... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Caso Russia, Malagò vuole vedere il contratto Pirlo-Fonbet: qual è il nodo della questione per la nomina a ct

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