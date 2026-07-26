Cosa vuole fare il governo contro il caro gasolio e benzina | ipotesi bonus da 100 euro sulla Carta Dedicata a te

Il governo sta considerando un bonus di 100 euro sulla Carta Dedicata a te come possibile misura contro l’aumento di benzina e gasolio. Il ministro ha indicato che potrebbero essere utilizzate accise mobili, ma sono necessarie ulteriori risorse per attuare interventi efficaci. Attualmente, sono in fase di valutazione varie opzioni per fronteggiare i rincari dei carburanti e dell’energia.

Il governo studia le contromisure per far fronte agli aumenti dei carburanti e dell'energia, ma il ministro Urso spiega: "Interventi con le accise mobili, ma servono altre risorse". E non si escludono fonti sulla carta Dedicata a te. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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