Carta dedicata a te 2026 in arrivo il bonus da 500 euro | i requisiti e chi rischia lo stop

Notizia in breve

È stato firmato il decreto attuativo della Carta dedicata a te 2026, che ha ufficialmente sbloccato le risorse previste. È previsto un bonus da 500 euro per i beneficiari, con dettagli sui requisiti e modalità di erogazione. Tuttavia, ci sono anche condizioni che potrebbero portare alla sospensione delle somme per alcuni utenti, a seconda delle verifiche e dei controlli in corso.