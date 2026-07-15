Carta dedicata a te 2026 in arrivo il bonus da 500 euro | i requisiti e chi rischia lo stop

Da quifinanza.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato firmato il decreto attuativo della Carta dedicata a te 2026, che ha ufficialmente sbloccato le risorse previste. È previsto un bonus da 500 euro per i beneficiari, con dettagli sui requisiti e modalità di erogazione. Tuttavia, ci sono anche condizioni che potrebbero portare alla sospensione delle somme per alcuni utenti, a seconda delle verifiche e dei controlli in corso.

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La firma sul decreto attuativo della nuova Carta dedicata a te ha ufficialmente sbloccato le risorse con annesse novità circa quanto e come le somme spettanti verranno erogate. Per milioni di nuclei familiari, infatti, l’assegnazione del contributo da 500 euro per la spesa alimentare avverrà senza alcuna trafila burocratica. Molti si troveranno l’accredito automatico sulla tessera, mentre per una fetta consistente di potenziali beneficiari potrebbe verificarsi un inaspettato stop dovuto a rigidi criteri di precedenza. Nessuna domanda, l’assegnazione è automatica. La base di partenza resta la centralizzazione del meccanismo, gestito direttamente dall’ Inps in collaborazione con i Comuni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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