La Virtus cerca ancora un’ala forte per completare il roster. La società sta valutando un profilo fisico e versatile che possa rafforzare le rotazioni di Alex Mumbrù. Nessuna ufficialità è stata comunicata, ma il mercato resta aperto per trovare il giocatore giusto. La squadra lavora per rinforzare il reparto guardie-ali e chiudere definitivamente la formazione.

C’è un ultimo tassello da aggiungere, quello che completerà definitivamente il mosaico. La Virtus continua a lavorare sul mercato per la guardia-ala che dovrà chiudere il roster, un profilo fisico e versatile destinato ad impreziosire le rotazioni di Alex Mumbrù. Ma, al di là dell’ultimo colpo in arrivo, la sensazione è che la vera trasformazione della squadra sia già avvenuta. E non riguarda soltanto gli aspetti tecnici. La Virtus che sta prendendo forma ha cambiato pelle. Sono partiti tanti protagonisti degli ultimi anni, giocatori che avevano costruito un’identità e rappresentavano punti di riferimento dentro e fuori dal campo. Al loro posto è nato un gruppo più giovane, con tanti volti nuovi e diversi interpreti chiamati a scrivere un nuovo capitolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cosa volete fare da grandi? L’ora di Diouf, Alston Junior e Diarra. La Virtus ha bisogno di nuovi leader

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