Preparare la valigia prima di un viaggio può generare ansia, spesso legata alla paura di dimenticare oggetti essenziali o di non riuscire a portare tutto ciò che serve. Questo timore trasforma un’attesa normalmente piacevole in un momento di frustrazione. La sensazione di perdere il controllo sulla quantità di cose da mettere in valigia è comune e può influenzare l’umore prima della partenza.

F are la valigia mi crea ansia. Ogni anno, quando si avvicinano le vacanze, il mio stato d’animo è sempre lo stesso. Temo di dimenticare qualcosa, di non poter portare con me tutto ciò di cui ho bisogno e così l’attesa, che dovrebbe essere di per sé un momento bello, si trasforma in frustrazione. C’è qualcosa che posso fare per imparare a gestire questo aspetto della partenza? Corinna Aurora Ramazzotti e le critiche ai saldali zebrati. La verità? Fare la valigia è un arte X Leggi anche › La psicologa risponde. Family fatigue: l’estate delle mamme tra stress e senso di colpa Risponde la Dottoressa Marinella Cozzolino. Marinella Cozzolino è psicoterapeuta e sessuologa clinica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per chi ha in programma un viaggio fare la valigia può creare ansia. Alla base il bisogno di controllo e la possibilità di dimenticare qualcosa. Cosa fare?

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Packing Like a Pro: Travel Gear Youre Packing Wrong — And It Could Cost You!

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