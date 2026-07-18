La Virtus sta puntando sulla versatilità come elemento chiave della sua strategia. La squadra si sta strutturando in modo da poter adattarsi a diverse situazioni di gioco senza dover modificare gli interpreti principali. Tra i giocatori più versatili figura Alston Junior, considerato uno dei protagonisti in questa direzione. La scelta di sviluppare una formazione flessibile deriva dal desiderio di poter cambiare approccio durante le partite, sfruttando le caratteristiche dei giocatori senza dover ricorrere a sostituzioni.

La nuova Virtus prende forma seguendo un principio ben preciso: la duttilità. È questa la traccia che coach Alex Mumbrù sta disegnando insieme all’area tecnica bianconera, con l’obiettivo di costruire una squadra sempre più versatile, capace di cambiare pelle senza dovere cambiare interpreti. Un’idea di pallacanestro, nella quale le posizioni diventano sempre più fluide e i quintetti possono trasformarsi da un possesso all’altro. In quest’ottica si inseriscono perfettamente Derrick Alston Junior, confermato dopo l’ottima stagione disputata e in questi giorni al lavoro tra palestra e sala pesi nella sua Houston, Kessler Edwards e Bobi Klintman. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus, ora la parola d’ordine è duttilità. Alston Junior è uno degli interpreti migliori

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