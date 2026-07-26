Cosa vedere a Terni | Museo Diocesano custode dell’arte sacra e della memoria religiosa

Da laprimapagina.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Museo Diocesano di Terni è stato recentemente riaperto dopo lavori di ristrutturazione. La struttura ospita dipinti, sculture e oggetti sacri che raccontano la storia religiosa della zona. Tra le opere esposte ci sono alcune testimonianze dell’arte sacra risalenti al medioevo e al rinascimento. La visita permette di ammirare anche arredi liturgici e documenti storici conservati nel percorso espositivo.

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Nel cuore di Terni, il Museo Diocesano di Terni rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per chi desidera conoscere la storia religiosa e artistica della città e del territorio circostante. Situato nei pressi della cattedrale, il museo raccoglie, conserva e valorizza opere d’arte sacra che spaziano dal medioevo al periodo contemporaneo, offrendo una testimonianza completa della spiritualità e della creatività degli abitanti di Terni attraverso i secoli. Il percorso espositivo del museo è organizzato tematicamente, permettendo ai visitatori di seguire l’evoluzione della liturgia, dell’arte e della devozione nella città. Le sale ospitano dipinti, sculture, paramenti liturgici, argenti e reliquiari, molti dei quali provenienti dalle chiese e dai conventi della diocesi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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