La Fabbrica dell’Arte | al via i laboratori estivi per bambini e ragazzi al Museo diocesano

Notizia in breve

Al Museo diocesano sono iniziati i laboratori estivi intitolati La Fabbrica dell’Arte, dedicati a bambini e ragazzi. L’iniziativa prevede attività creative e manuali, organizzate durante la stagione estiva. I laboratori sono aperti a partecipanti di diverse fasce d’età e si svolgono nel rispetto delle normative vigenti. La partecipazione è gratuita e si svolge presso le aree dedicate del museo. L’obiettivo è coinvolgere i giovani in attività artistiche durante il periodo di vacanza scolastica.