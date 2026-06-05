La Fabbrica dell’Arte | al via i laboratori estivi per bambini e ragazzi al Museo diocesano
Al Museo diocesano sono iniziati i laboratori estivi intitolati La Fabbrica dell’Arte, dedicati a bambini e ragazzi. L’iniziativa prevede attività creative e manuali, organizzate durante la stagione estiva. I laboratori sono aperti a partecipanti di diverse fasce d’età e si svolgono nel rispetto delle normative vigenti. La partecipazione è gratuita e si svolge presso le aree dedicate del museo. L’obiettivo è coinvolgere i giovani in attività artistiche durante il periodo di vacanza scolastica.
Al via al Museo diocesano l’ormai consueto appuntamento estivo con i laboratori creativi per bambini e ragazzi dal titolo La Fabbrica dell’Arte. Ai bambini dai 5 ai 10 anni sono dedicati gli appuntamenti settimanali di venerdì 12, 19 e 26 giugno e di venerdì 3 e 10 luglio, occasione per imparare. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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