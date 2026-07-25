Cosa vedere a Perugia | Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria custode della memoria antica

Il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria si trova nel centro storico di Perugia e raccoglie reperti relativi alle civiltà etrusca, romana e medievale della regione. La collezione include oggetti provenienti da scavi archeologici e testimonianze storiche che coprono diversi periodi. La struttura permette ai visitatori di esplorare l’evoluzione culturale e storica dell’area attraverso esposizioni permanenti e temporanee.

Per comprendere a fondo la storia di Perugia e della regione circostante, una visita al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria è indispensabile. Situato nel cuore del centro storico, questo museo custodisce reperti che raccontano la civiltà etrusca, romana e medievale, offrendo un viaggio completo nella storia dell’Umbria. Le collezioni del museo comprendono ceramiche, monete, sculture, iscrizioni e oggetti di uso quotidiano che testimoniano la vita, le credenze e le pratiche artistiche delle popolazioni antiche. Particolarmente rilevante è la sezione dedicata agli Etruschi, con reperti provenienti da necropoli e insediamenti locali, che permettono di comprendere l’importanza strategica e culturale di Perugia fin dall’epoca pre-romana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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