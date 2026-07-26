Le accise mobili sono una misura del governo che permette di abbassare temporaneamente le tasse sui carburanti, modificando le aliquote in base ai prezzi internazionali. Il meccanismo si attiva automaticamente quando il prezzo supera una soglia stabilita, riducendo così i costi alla pompa. Tuttavia, il Codacons ha espresso scetticismo, affermando che questa soluzione non sarebbe sufficiente a contrastare completamente l’aumento dei prezzi del carburante. Dopo le dichiarazioni del ministro, si discute sull’efficacia di tali interventi.

Dopo le dichiarazioni del ministro Urso, l'Italia si interroga sull'efficacia dei nuovi provvedimenti del Governo per ovviare all'incremento del costo del carburante. Cosa sono le accise mobili Le accise mobili sono un sistema automatico ideato per attenuare le conseguenze da incremento del costo del petrolio senza inficiare direttamente sui conti pubblici. Un meccanismo che affonda le radici nel 2008, quando lo sdoganò il Governo Prodi. Tre anni fa, è stato modificato. Di cosa si tratta? Quando il prezzo del greggio aumenta, cresce anche il gettito dell'Iva, in quanto l'imposta viene calcolata su un prezzo più alto; parte ci questo gettito viene utilizzata per ridurre temporaneamente le accise, alleggerendo così il prezzo finale pagato dagli utenti. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Cosa sono le accise mobili: il meccanismo “salva-italiani”. Ma il Codacons è scettico: «Non basta»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Prezzi benzina e Diesel a €2 e €2,20: cosa sono le accise mobili e quando scenderanno

Notizie e thread social correlati

Benzina, il governo pronto a nuove misure sulle accise: ?decreto ad agosto, ipotesi accise mobiliIl governo prepara un decreto per abbassare i prezzi della benzina e del diesel, con un intervento previsto entro agosto.

Accise mobili e taglio dei prezzi: la strategia del Tesoro per l'autunno energetico degli italianiIl governo prevede un intervento di circa 14 miliardi di euro, con un taglio di 6-7 centesimi sulle accise dei carburanti, per contenere il prezzo...

Temi più discussi: Benzina, governo studia le accise mobili: come funziona lo sconto (che arriva in ritardo); Carburanti, il governo valuta le accise mobili: cosa sono e quanto può scendere il prezzo di benzina e diesel; Caro carburanti, il governo studia introduzione di nuovi tagli alle accise; Aumento prezzi di benzina e diesel, come funzionano le accise mobili che potrebbe usare il Governo Meloni.

Cosa sono le accise mobili ? Ve lo spiega Schlein x.com

Cosa sono le accise mobili: il meccanismo salva-italiani. Ma il Codacons è scettico: Non bastaIl ministro spiega che il meccanismo potrà essere attivato solo dopo i calcoli del Mef ... msn.com

Carburanti, il governo valuta le accise mobili: cosa sono e quanto può scendere il prezzo di benzina e dieselTorna sul tavolo il meccanismo delle accise mobili: come funziona e quanto potrebbe incidere sui prezzi di benzina e diesel ... tg.la7.it