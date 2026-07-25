14 miliardi di euro e un taglio di 6-7 centesimi sulle accise per fermare il caro carburante. Nonostante se ne parli poco, la maggioranza è al lavoro per un piano miliardario sulla "sicurezza energetica" del paese. Ad agosto infatti il centrodestra dovrebbe approntare il nuovo piano che nelle intenzioni del tesoro dovrebbe da un lato produrre energia più pulita, mentre dall'altro portare a un deciso taglio dei prezzi del carburante. Come ricostruito da Il Corriere della Sera, il ministro Giancarlo Giorgetti – in linea con i 14 miliardi di euro concessi da Bruxelles per il prossimo biennio – sarebbe al lavoro su un doppio binario: un piano politico e uno tecnico che dovrebbe assicurare un autunno migliore a milioni di italiani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Accise mobili e taglio dei prezzi: la strategia del Tesoro per l'autunno energetico degli italiani

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