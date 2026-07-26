Cosa fare a Sabaudia dal 26 al 28 luglio? Il Parco e la Commedia torna in scena | gli eventi

Dal 26 al 28 luglio a Sabaudia torna la rassegna “Parco e la Commedia”. Gli eventi si svolgono tutte le sere, coinvolgendo il pubblico in spettacoli teatrali che cambiano ogni sera. Le rappresentazioni si tengono in un contesto all’aperto, con artisti e spettatori che condividono l’esperienza in un ambiente naturale. La programmazione prevede diverse performance teatrali, senza indicazioni su titoli o compagnie coinvolte.

Sabaudia, 26 luglio 2026 – Ogni sera il teatro cambia voce, ma continua a creare nuovi legami tra il palcoscenico e chi lo abita, tra artisti e pubblico, tra esperienze che sembrano lontane e vite che si scoprono vicine. Dopo aver attraversato l’irriverente comicità, la cultura popolare e il teatro civile, prosegue la XV edizione de Il Parco e la Commedia, rassegna promossa dall’Associazione Pro Loco Sabaudia, in collaborazione con il Parco Nazionale del Circeo e la Città di Sabaudia, con il patrocinio di Regione Lazio, Provincia di Latina, Confcommercio Lazio Sud e UILT – Unione Italiana Libero Teatro. Dall’immancabile pomeridiana dedicata... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Foto fatta da Medicina direzione Bologna (non esco a fare una foto migliore) reddit