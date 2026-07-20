Cosa fare tra il Circeo e Sabaudia dal 23 al 26 luglio | canoa al tramonto yoga musica e spettacoli

Dal 23 al 26 luglio si svolge una serie di eventi tra il Circeo e Sabaudia, tra cui canoa al tramonto sul Lago di Paola, sessioni di yoga, spettacoli musicali e rappresentazioni teatrali. Le iniziative si svolgono in diverse location, tra cui il borgo di San Felice Circeo e Vigna La Corte. La programmazione include attività culturali e ricreative che coinvolgono visitatori e residenti.

San Felice Circeo, 20 luglio 2026 – Una pagaia che scivola sul Lago di Paola, le luci accese nel borgo, la musica a Vigna La Corte e un viaggio nella storia più antica del territorio. Dal 23 al 26 luglio 2026, il Circeo si prepara a vivere quattro giornate ricche di appuntamenti, con un programma che unisce natura, cultura, benessere e spettacolo. Dall’escursione in canoa al tramonto al musical “Sinai”, passando per il Reset Yoga Fest, le visite guidate e gli eventi musicali: ecco cosa fare tra Sabaudia e San Felice Circeo. Canoa al tramonto sul Lago di Paola. Il primo appuntamento è in programma giovedì 23 luglio alle 18 sul Lago di Paola, a Sabaudia. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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