Teatro a Sabaudia torna Il Parco e la Commedia | 18 spettacoli gratuiti

A Sabaudia torna “Il Parco e la Commedia”, con 18 spettacoli gratuiti. La rassegna teatrale si svolge nel parco cittadino, offrendo eventi aperti a tutti senza costi. Gli spettacoli si susseguono durante l’estate, coinvolgendo il pubblico con storie che si vivono nel momento. La manifestazione si svolge all'aperto, tra risate e applausi, creando un’atmosfera di condivisione tra gli spettatori e gli artisti.

Sabaudia, 15 luglio 2026 – Ci sono storie che esistono soltanto quando qualcuno decide di farle proprie. Altre che prendono forma nell’istante in cui uno sguardo incrocia l’altro, una risata diventa corale, un applauso rompe il silenzio. È lì che il teatro ritrova il suo significato più autentico: nei legami che nascono tra palcoscenico e chi lo abita, tra artisti e pubblico, tra esperienze che sembrano lontane e vite che scopriamo vicine. È da questo intreccio di relazioni che prende il via la XV edizione de “Il Parco e la Commedia”, la rassegna teatrale promossa dall’ Associazione Pro Loco Sabaudia, in collaborazione con il Parco Nazionale del Circeo e la Città di Sabaudia, con il patrocinio di Regione Lazio, Provincia di Latina, Confcommercio Lazio Sud e UILT – Unione Italiana Libero Teatro. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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