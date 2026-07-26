Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici | il caso Roggero spinge in alto Vannacci

Gli ultimi sondaggi politici mostrano un aumento dei consensi per Futuro Nazionale, che si conferma quinta forza politica. La crescita è stata influenzata dal caso Roggero, che ha portato a un incremento di voti per il candidato Vannacci. Nel frattempo, Lega e Fratelli d’Italia registrano ulteriori cali di preferenze rispetto alle rilevazioni precedenti.

Continua la crescita di Futuro Nazionale, ormai stabilmente quinta forza politica del Paese. Ancora giù Lega e Fratelli d'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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ULTIM'ORA sondaggi politici: CROLLO STORICO italiani in ansia, chi vince oggi

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