Cosa dicono gli ultimi sondaggi elettorali | non si ferma la crescita di Vannacci Fdi cala ancora

Da fanpage.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli ultimi sondaggi indicano che Vannacci continua a crescere, mentre Fratelli d’Italia registra un calo. Il centrosinistra mantiene una posizione stabile, mentre la Lega mostra un ulteriore calo nei consensi. Un’alleanza tra i partiti di centrodestra, che includerebbe anche altri schieramenti, avrebbe la maggioranza dei voti necessari per vincere le prossime elezioni.

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Le ultime rilevazioni dai sondaggi politici: tiene il centrosinistra, male la Lega, ma una larga alleanza nel centrodestra vincerebbe le elezioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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