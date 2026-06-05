Venerdì 5 giugno, i sondaggi politici mostrano un calo dei consensi per Salvini e Schlein, mentre Vannacci e Conte ottengono più preferenze tra gli elettori. La Lega si trova in difficoltà, con meno voti rispetto alle precedenti rilevazioni. I dati indicano che gli italiani preferirebbero maggiormente Fratelli d’Italia e il Partito Democratico, lasciando spazio a cambiamenti nelle preferenze di voto.

Per chi voterebbero gli italiani venerdì 5 giugno? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ultimi sondaggi politici venerdì 5 giugno, Vannacci e Conte mangiano voti a Salvini e Schlein: Lega in apnea

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Ultimo minuto: dati Sondaggi Politici 1 aprile un partito vola, chi invece rischia di fallire

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