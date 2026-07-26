corte dei conti ha bocciato il bilancio ausl

La Corte dei Conti ha respinto il bilancio dell’Ausl Romagna, criticando la gestione economico-finanziaria. A riferirlo sono il capogruppo di Forza Italia nell’Assemblea legislativa regionale e il vice coordinatore con delega alla Romagna.

"Dalla Corte dei Conti arriva una nuova e pesante bacchettata sulla gestione economico-finanziaria dell’ Ausl Romagna ". A prendere i numeri sono Pietro Vignali, capogruppo di Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e coordinatore regionale del partito e l’onorevole Rosaria Tassinari, vice coordinatrice con delega alla Romagna. A finire sotto la lente è la delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti 85 del 16 giugno in merito al bilancio 2024 dell’Ausl Romagna. "Il dato più grave - sottolineano Vignali e Tassinari - riguarda oltre 35,3 milioni di euro di note di credito relative alla mobilità sanitaria extraregionale del 2022, inizialmente iscritte in bilancio sulla base di stime risultate superiori agli importi successivamente riconosciuti e quindi stralciate nel 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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