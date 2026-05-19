Corte dei conti in Puglia bocciato il bilancio del M5S Cartellino Giallo per il PD Troppi portaborse

Nelle ultime ore sono state rese pubbliche le note della Corte dei Conti riguardanti i partiti in Puglia. Il bilancio del Movimento 5 Stelle è stato bocciato, mentre il Partito Democratico ha ricevuto un avviso di criticità a causa di un numero elevato di portaborse. Questi risultati si aggiungono alle valutazioni sui conti dei partiti locali, evidenziando alcune irregolarità nella gestione finanziaria e nelle spese di rappresentanza. La pubblicazione delle relazioni si inserisce nella consueta attività di controllo e rendicontazione della Corte.

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Puglia - In queste ore sono state pubblicate le note della corte dei conti sui partiti Pugliesi, una bocciatura del M5S ed un cartellino giallo per Partito Democratico. La bocciatura più netta ha riguardato il bilancio del gruppo M5S. I giudici contabili hanno contestato la decisione di utilizzare i fondi pubblici destinati al funzionamento del gruppo per liquidare le ferie non godute a fine contratto a tre dei loro quattro collaboratori. La sanzione: La Corte ha stabilito che questa spesa non è ammissibile. Di conseguenza, il gruppo consiliare pentastellato è stato condannato a restituire l'esatta cifra erogata in modo irregolare, pari a 6. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Corte dei conti in Puglia bocciato il bilancio del M5S, Cartellino Giallo per il PD “Troppi portaborse” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Le ultime inchieste della Corte dei conti nel mirino del governo Sullo stesso argomento Corte dei Conti Puglia, il bilancio è nero: 10 milioni di danni erariali nel 2025Il dato emerge dalla relazione del presidente Pasquale Daddabbo all’inaugurazione dell’anno giudiziario contabile. Un ginecologo alla Corte dei Conti, Pd-M5s-Avs chiedono un'informativa a MeloniAGI - Una informativa urgente da parte della presidente del Consiglio dei Ministri sulla eventuale indicazione di Marco Mattei alla Corte dei Conti. Pesaro, dottoressa furbetta del cartellino, risultava in servizio di notte ma non c'era: scoperta ora dovrà risarcire l’AstPESARO - Faceva risultare di essere presente nei turni di servizio notturni in ospedale, ma così non era. Per questo una ex dirigente medico presso l’Ast di Pesaro Urbino dovrà risarcire l’Azienda ... corriereadriatico.it