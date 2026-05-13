Debiti fuori bilancio la minoranza | Dilettantismo contabile si rischia il disastro davanti alla Corte dei Conti
Durante l’ultimo consiglio comunale ad Aversa, i consiglieri di minoranza hanno espresso forti critiche riguardo alla gestione dei debiti fuori bilancio, definendola un esempio di dilettantismo contabile. I rappresentanti hanno affermato che un simile approccio potrebbe portare a conseguenze gravi davanti alla Corte dei Conti. Le dichiarazioni sono state fatte da tre membri dell’opposizione, che hanno sottolineato le preoccupazioni relative alla trasparenza e alla corretta amministrazione delle finanze pubbliche.
“Dilettantismo contabile sui debiti fuori bilancio”: è questa la durissimo presa di posizione da parte dei consiglieri di minoranza Mauro Baldascino, Mario De Michele e Marco Girone in riferimento dell'ultimo consiglio comunale svoltosi ad Aversa.I tre sottolineano: “Ciò a cui abbiamo assistito.🔗 Leggi su Casertanews.it
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