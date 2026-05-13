Debiti fuori bilancio la minoranza | Dilettantismo contabile si rischia il disastro davanti alla Corte dei Conti

Durante l’ultimo consiglio comunale ad Aversa, i consiglieri di minoranza hanno espresso forti critiche riguardo alla gestione dei debiti fuori bilancio, definendola un esempio di dilettantismo contabile. I rappresentanti hanno affermato che un simile approccio potrebbe portare a conseguenze gravi davanti alla Corte dei Conti. Le dichiarazioni sono state fatte da tre membri dell’opposizione, che hanno sottolineato le preoccupazioni relative alla trasparenza e alla corretta amministrazione delle finanze pubbliche.

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