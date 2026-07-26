Stanislav Lobotka si appresta a iniziare una nuova stagione con il Napoli, confermando il suo ruolo di centrocampista chiave. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore ha espresso la volontà di contribuire alla squadra e di rendere orgogliosi i tifosi. La rosa si sta allenando sotto la guida di un allenatore che trasmette energia, e il centrocampista ha dichiarato di voler portare entusiasmo e determinazione nel campionato in arrivo.

Stanislav Lobotka si prepara a vivere un’altra stagione da punto di riferimento del Napoli. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centrocampista slovacco, arrivato in azzurro nel gennaio 2020, è pronto a essere ancora il regista della squadra anche sotto la guida di Massimiliano Allegri, dopo essere stato protagonista dei recenti successi del club. Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, Lobotka ha espresso tutta la propria soddisfazione per il percorso vissuto con la maglia del Napoli. «Sono molto felice di essere qui: è la mia seconda famiglia e sono davvero orgoglioso di giocare per questa squadra», ha dichiarato il centrocampista ai microfoni di Sky. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Lobotka carica il Napoli: Allegri trasmette energia, vogliamo rendere fieri i tifosi”

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