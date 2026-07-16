Corriere dello Sport | Allegri scopre il Napoli

Il Napoli ha iniziato la preparazione estiva a Castel Volturno con l’arrivo dei principali giocatori. Da oggi, il tecnico potrà lavorare con la maggior parte della rosa, tra cui Rasmus Hojlund, uno dei nuovi acquisti più attesi. La squadra si sta preparando per la prossima stagione, mentre il nuovo allenatore inizia le sessioni di allenamento con i giocatori disponibili.

Il Napoli entra nel vivo della preparazione estiva con l’arrivo dei big a Castel Volturno. Davide Palliggiano, sulle pagine del Corriere dello Sport, racconta che da oggi Massimiliano Allegri potrà iniziare a lavorare con gran parte della rosa a disposizione, a partire da Rasmus Hojlund, uno dei giocatori più attesi dal nuovo tecnico. Reduce da qualche giorno di vacanza alle Baleari, l’attaccante danese inaugura la sua seconda stagione in azzurro e rappresenta il centravanti che Allegri aveva già cercato di allenare ai tempi del Milan. Davide Palliggiano del Corriere dello Sport evidenzia come il lavoro quotidiano permetterà ai due di costruire fin da subito un’intesa fondamentale per il nuovo progetto tecnico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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