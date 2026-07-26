Corea del Sud divorzio del secolo per il re dei chip | ecco quanti milioni in contanti dovrà dare all’ex moglie

Il tribunale di Seul ha stabilito che Chey Tae-won, presidente del gruppo SK Hynix – uno dei maggiori produttori mondiali di semiconduttori – dovrà versare all’ex moglie Roh Soh-yeong 944 miliardi di won, circa 640 milioni di dollari. La coppia, sposata per 34 anni, si era separata dopo che nel 2015 l’imprenditore aveva reso pubblica una relazione extraconiugale da cui era nata una figlia. Due anni dopo è arrivata la richiesta di divorzio, dopo la quale è iniziata una lunga battaglia giudiziaria sulla divisione del patrimonio. La cifra stabilita è inferiore a quella riconosciuta in una precedente sentenza del 2024, poi rivista, ma resta la più alta mai disposta in Corea del Sud in un caso di divorzio. 🔗 Leggi su Open.online

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South Korean AI Billionaire Who Left Wife For Younger Lover Ordered to Pay Ex-Wife $645 Million

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