TWS | ecco l’inno dei TWS per i Mondiali 2026 della Corea del Sud
I TWS hanno annunciato l’uscita del loro nuovo singolo, “Dream With Us”, in vista dei Mondiali 2026 in Corea del Sud. La data di pubblicazione è prevista a breve. La canzone sarà l’inno ufficiale del torneo. Si prevede che la musica contribuirà a creare l’atmosfera negli stadi durante le partite. La band ha condiviso alcuni dettagli sulla produzione e sul ruolo che il brano avrà nel contesto del mondiale.
📋 Punti chiave Quando uscirà ufficialmente il nuovo singolo Dream With Us? Come influenzerà la musica l'atmosfera degli stadi durante il torneo? Quale ruolo avranno i TWS come ambasciatori della federazione coreana? Perché la PLEDIS ha scelto proprio questo messaggio per i tifosi? 📌 In Breve Uscita digitale del singolo Dream With Us prevista per l'11 giugno alle 18:00 KST. Presentazione iniziale del brano durante la partita Corea del Sud contro El Salvador il 4 giugno. I TWS ricoprono 🔗 Leggi su Ameve.eu
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