TWS | ecco l’inno dei TWS per i Mondiali 2026 della Corea del Sud

Notizia in breve

I TWS hanno annunciato l’uscita del loro nuovo singolo, “Dream With Us”, in vista dei Mondiali 2026 in Corea del Sud. La data di pubblicazione è prevista a breve. La canzone sarà l’inno ufficiale del torneo. Si prevede che la musica contribuirà a creare l’atmosfera negli stadi durante le partite. La band ha condiviso alcuni dettagli sulla produzione e sul ruolo che il brano avrà nel contesto del mondiale.