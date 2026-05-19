A Suwon, in Corea del Sud, si prepara una partita tra le rappresentative femminili di due paesi che condividono una lunga storia di tensioni. La sfida, inserita nella Champions femminile asiatica, si svolgerà in un’atmosfera di calma apparente, ma con una tensione palpabile tra le due squadre. Le atlete sono arrivate nei rispettivi spogliatoi, pronte a scendere in campo, mentre gli organizzatori monitorano attentamente la situazione in vista dell’evento.

Clima disteso ma attenzione altissima a Suwon, in Corea del Sud, dove tutto è pronto per una sfida destinata a entrare nella storia del calcio asiatico. Il Naegohyang Women’s FC della Corea del Nord e il Suwon FC Women si affronteranno infatti nella semifinale della AFC Women’s Champions League. Si tratta della prima partita tra squadre femminili delle due Coree disputata sul territorio sudcoreano, un evento che ha attirato grande attenzione mediatica e simbolica. Le giocatrici nordcoreane sono arrivate al campo circa due ore prima delle avversarie e durante l’allenamento sono apparse rilassate, tra sorrisi e momenti di dialogo. Nei primi quindici minuti aperti ai media, il Naegohyang FC ha lavorato soprattutto su stretching ed esercizi di passaggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Corea del Nord-Corea del Sud, sfida storica nella Champions femminile asiatica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Corea del Nord vs Corea del Sud: chi vince nel 2026

Sullo stesso argomento

Calcio femminile: Corea del Nord e Corea del Sud si tendono le mano verso il futuroCorea del Nord e Corea del Sud guardano al futuro provando a “passare” dal calcio femminile.

Nord Corea, una squadra di calcio femminile in Corea del Sud: è la prima volta dal 2018Una squadra di calcio femminile nordcoreana è arrivata domenica in Corea del Sud per le semifinali della AFC Women’s Champions League.

Io non capisco perché la #UE non sia in amicizia con la Corea del Nord, visto che fa di tutto per assomigliarle. x.com

Una nave russa è affondata al largo della Spagna. Gli investigatori sospettano ora un complotto nucleare collegato alla Corea del Nord reddit

Corea del Nord-Corea del Sud, sfida storica nella Champions femminile asiaticaClima disteso ma attenzione altissima a Suwon, in Corea del Sud, dove tutto è pronto per una sfida destinata a entrare nella storia del calcio asiatico. Il ... lapresse.it

La Corea del Nord torna in quella del Sud dopo 8 anni: sfida storica per la Champions femminileGrande attesa in Corea del Sud per l’arrivo del Naegohyang Women’s FC, la squadra femminile nordcoreana che questa settimana sfiderà il Suwon FC Women in una ... ilmessaggero.it