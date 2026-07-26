Coppa del Mondo tiro a segno Maldini quarto nella pistola 10 metri a Hangzhou

Da sportface.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la Coppa del Mondo di tiro a segno a Hangzhou, un tiratore italiano ha concluso al quarto posto nella gara della pistola 10 metri, totalizzando 198.2 punti. La vittoria è andata al concorrente cinese, seguito dal sudcoreano e dall’uzbeko. Nessun atleta ha raggiunto il podio, e l’italiano si è fermato a pochi decimi dal terzo classificato.

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L’azzurro chiude ai piedi del podio con 198.2 punti. Vittoria al cinese Shuaihang Bu davanti al sudcoreano Suhyeon Hong e all’uzbeko Vladimir Svechnikov. Federico Nilo Maldini sfiora il podio nella finale della pistola 10 metri maschile alla Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, in corso a Hangzhou, in Cina. L’azzurro, quinto al termine delle qualificazioni, ha concluso la gara in quarta posizione con il punteggio di 198.2. A incidere sul risultato è stata soprattutto la terza serie a eliminazione, nella quale Maldini ha fatto registrare alcuni colpi superiori al 9, ma lontani dal centro del bersaglio. Il tiratore italiano è riuscito a precedere il cinese Xie Yu, eliminato in quinta posizione con 176. 🔗 Leggi su Sportface.it

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