coppa del mondo tiro a segno maldini quarto nella pistola 10 metri a hangzhou

Notizia in breve

Durante la Coppa del Mondo di tiro a segno a Hangzhou, un tiratore italiano ha concluso al quarto posto nella gara della pistola 10 metri, totalizzando 198.2 punti. La vittoria è andata al concorrente cinese, seguito dal sudcoreano e dall’uzbeko. Nessun atleta ha raggiunto il podio, e l’italiano si è fermato a pochi decimi dal terzo classificato.