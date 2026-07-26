Il Consiglio ha discusso la situazione di Coperion, con l’obiettivo di tutelare circa 80 lavoratori coinvolti. Dopo l’annuncio di recente da parte dell’azienda, si richiede un ripensamento sulle decisioni prese. La discussione si è focalizzata sulla tutela dei posti di lavoro e sulla necessità di un intervento che possa evitare licenziamenti. La richiesta è di un passo indietro da parte dell’azienda, senza ulteriori dettagli sulle misure adottate o sulle motivazioni.

di Federico Di Bisceglie Ferrara prova a fare quadrato attorno agli 80 lavoratori di Coperion. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi con cui l’azienda ha comunicato l’intenzione di cessare l’attività produttiva nello stabilimento di via Erasmo da Rotterdam e l’avvio delle procedure per il licenziamento collettivo, il Comune porta la vertenza in Consiglio comunale. Domani l’assemblea cittadina sarà chiamata a discutere e approvare la mozione presentata dalla consigliera di Fratelli d’Italia Iolanda Madeo. L’obiettivo è dare un segnale unitario e mettere in campo ogni strumento possibile per scongiurare la perdita di posti di lavoro e il depotenziamento di una realtà industriale storica del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coperion, il caso in Consiglio: "L’azienda torni sui suoi passi"

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