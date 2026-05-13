A Cesena, il club ha deciso di confermare Ashley Cole come allenatore, nonostante alcune riserve espresse dal direttore generale. La società sembra intenzionata a mantenere questa scelta, anche se il giocatore Melby potrebbe ancora influenzare la decisione finale. La riunione del consiglio si è conclusa con questa posizione, con il mantenimento della fiducia all’allenatore in carica.

Nonostante le perplessità palesate dal dg Corrado Di Taranto, il board del Cavalluccio sembra indirizzato a confermare Ashley Cole sulla panchina del Cesena. L’esperienza in riva al Savio del tecnico inglese è risultata fallimentare: appena sei i punti conquistati in otto partite, aveva preso la squadra all’ottavo posto e ha chiuso la stagione undicesimo stravolgendo l’intero assetto della squadra per intestardirsi su un 4-2-3-1 non adattabile alla rosa e per di più relegando in panchina giocatori di prospettiva come Francesconi. E’ anche vero che l’allenatore è stato lasciato completamente solo. Non aveva un ds al suo fianco e lo staff tecnico non era chiaramente all’altezza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena, la società non torna sui suoi passi. Fiducia a Cole, ma Melby può ribaltare tutto

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