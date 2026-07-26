I Carabinieri hanno effettuato controlli tra Gragnano e Castellammare, sequestrando droga e denunciando persone per vari reati. Durante l’operazione sono stati effettuati controlli stradali e verifiche sugli arrestati domiciliari. Sono stati anche arrestati alcuni soggetti e sequestrati materiali illeciti. Il servizio ha coinvolto unità specializzate ed è stato svolto in modo straordinario, con l’obiettivo di presidiare il territorio e prevenire attività illecite.

Operazione dei Carabinieri tra Gragnano e Castellammare: sequestri, verifiche stradali e controlli sugli arrestati domiciliari. Servizio straordinario sul territorio. Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia tra Gragnano e il territorio stabiese. Il bilancio delle attività comprende arresti, denunce per droga e porto di arma, controlli alla circolazione stradale e verifiche sui soggetti sottoposti a misure restrittive. Due arresti per evasione. Nel corso delle verifiche, i militari hanno rintracciato in un bar un 51enne che avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari. L’uomo è stato arrestato per evasione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Controlli tra Gragnano e Castellammare: arresti, denunce e droga

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