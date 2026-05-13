Roma | controlli all’Esquilino 5 arresti e 2 denunce sequestrata pistola e droga

Da romadailynews.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, un'operazione di controlli straordinari ha coinvolto il quartiere Esquilino, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme e contrastare attività illecite. Durante le operazioni sono stati arrestati cinque persone e due sono state denunciate. Sono stati sequestrati una pistola e diverse quantità di droga, mentre sono stati effettuati numerosi controlli a persone e veicoli nel centro storico.

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Una vasta operazione di controllo straordinario ha interessato ieri il cuore del Rione Esquilino, dove i Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno messo in campo un importante dispositivo per contrastare il degrado urbano, lo spaccio di stupefacenti e la microcriminalità che affliggono l’area. Dettagli dell’Operazione. L’operazione, effettuata seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha permesso ai militari di restituire maggiore sicurezza ai cittadini e ai frequentatori dello storico mercato rionale. Il bilancio dell’attività è di 5 persone arrestate e 2 denunciate.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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