I Carabinieri hanno effettuato controlli straordinari nelle aree di Castellammare di Stabia e Gragnano, concentrandosi sulle principali arterie stradali dei due comuni. Le operazioni hanno coinvolto unità della locale Compagnia, che hanno ispezionato veicoli e persone, senza specificare il numero di fermati o eventuali denunce. L’intervento si è svolto in un contesto di verifiche di routine, senza ulteriori dettagli sulle modalità o i risultati specifici delle operazioni.

Controlli straordinari dei Carabinieri tra Castellammare di Stabia e Gragnano, dove i militari della locale Compagnia hanno passato al setaccio le principali strade dei due comuni.. Nel corso del servizio ad alto impatto sono state identificate 137 persone e sottoposti a verifica 54 veicoli. Particolare attenzione è stata riservata al rispetto delle norme del Codice della strada. I militari hanno elevato otto contravvenzioni, per un importo complessivo di circa 12mila euro. Durante i controlli, inoltre, due persone sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti per uso personale. Un uomo di 47 anni è stato invece denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un coltello lungo 22 centimetri. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Castellammare e Gragnano, controlli ad alto impatto dei Carabinieri

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