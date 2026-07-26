Una task force della Polizia di Stato sta effettuando controlli nei ristoranti e nei lidi della Playa di Catania. Durante le verifiche sono state sospese un’attività e sono state comminate diverse sanzioni. Le ispezioni si concentrano sul rispetto delle norme di sicurezza alimentare, sulla tutela dei consumatori e sulla regolarità dei rapporti di lavoro. I controlli proseguono per garantire il rispetto delle normative sul territorio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Task force della Polizia di Stato in campo per tutelare salute e sicurezza di cittadini e turisti. Proseguono i controlli sul litorale della Playa di Catania con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare, tutela dei consumatori e regolarità dei rapporti di lavoro. Una task force coordinata dalla Polizia di Stato ha effettuato una serie di verifiche nei lidi balneari e nei ristoranti della zona, riscontrando diverse irregolarità che hanno portato all’applicazione di sanzioni per un importo complessivo superiore ai 40.000 euro. L’attività di controllo è stata disposta dalla Questura di Catania nelle ultime settimane, considerando l’elevata presenza di cittadini e turisti che frequentano le spiagge, gli stabilimenti balneari e i locali della fascia costiera. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Controlli nei ristoranti e nei lidi della Playa: sospesa un’attività e raffica di sanzioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Blitz nei cantieri del Comasco: attività sospesa e maxi sanzioni per oltre 21mila euroNelle ultime ore, i carabinieri hanno effettuato un blitz in diversi cantieri del Comasco, dalla zona del centro lago fino all’Alto Lago e al...

Valle Telesina, controlli nei locali: attività sospesa e multe per 14mila euroNella Valle Telesina, i Carabinieri hanno condotto controlli in vari locali durante le serate.

Temi più discussi: Alimenti irregolari in barca e ristorante senza requisiti, controlli del Nas a Lampedusa: sequestri e sanzioni; Controlli della Guardia Costiera nei ristoranti: sequestrati oltre 41 chili di pesce, multe per 6mila euro; Controlli sul litorale, sospeso un noto ristorante per lavoro nero e carenze igieniche; Controlli in ristoranti e alimentari a Lampedusa e Pantelleria: multe per quarantamila euro.

Controlli nei locali, otto attività sospese: nel mirino anche bar, ristoranti e circoli x.com

Controlli sui lidi e ristoranti della Playa: sanzioni per oltre 40.000 euro, frode in cucina e lavoratori in neroLa task force coordinata dalla Polizia di Stato ha svolto mirati controlli nei lidi e nei ristoranti del litorale della Playa per verificare il rispetto delle regole in materia di sicurezza alimentare ... catania.liveuniversity.it

Controlli a tappeto in lidi e ristoranti, sanzioni per oltre 40 mila euroMirati controlli nei lidi e nei ristoranti del litorale della Playa per verificare il rispetto delle regole in materia di sicurezza alimentare ... grandangoloagrigento.it