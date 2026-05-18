Nella Valle Telesina, i Carabinieri hanno condotto controlli in vari locali durante le serate. Sono state sospese alcune attività e sono state comminate multe per un totale di 14 mila euro. Le verifiche hanno riguardato principalmente la sicurezza stradale e le norme anti Covid nei locali pubblici. Le operazioni sono state portate avanti seguendo le disposizioni vigenti, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza e al rispetto delle normative.

Nella sola serata di sabato i militari hanno proceduto al controllo di oltre 100 persone e di 69 veicoli, rilevando numerose violazioni al Codice della strada. In particolare, sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria due persone trovate alla guida in stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze alcooliche in quantità superiori alla soglia minima consentita, con conseguente ritiro immediato della patente di guida. Un giovane è stato invece segnalato alla locale Prefettura per il possesso di 7 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Le persone denunciate sono da ritenersi sottoposte alle indagini e pertanto presunte innocenti fino a sentenza definitiva. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Valle Telesina, controlli nei locali: attività sospesa e multe per 14mila euro

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