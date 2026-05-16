Blitz nei cantieri del Comasco | attività sospesa e maxi sanzioni per oltre 21mila euro

Nelle ultime ore, i carabinieri hanno effettuato un blitz in diversi cantieri del Comasco, dalla zona del centro lago fino all’Alto Lago e al Canturino. Durante le operazioni, sono state sospese alcune attività e sono state comminate sanzioni per un totale superiore ai 21mila euro. I controlli sono stati mirati a verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e continueranno nelle prossime settimane, coinvolgendo più aree della provincia.

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Dal centro lago all’Alto Lago, passando per il Canturino, proseguono i controlli dei carabinieri nei cantieri del Comasco per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. L’ultima ispezione si è conclusa con la sospensione di un’attività, una denuncia e sanzioni per oltre 21mila. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lavoro nero in cantiere a Olgiate Comasco: attività sospesa, maxi sanzioni da oltre 48mila euroLavoro nero e gravi irregolarità sulla sicurezza: scatta la sospensione dell’attività in un cantiere edile del Comasco, con sanzioni complessive che... Blitz nei cantieri del Piceno. Dieci denunce per irregolarità, sanzioni per quasi 100mila euroVerifiche di carabinieri e Ispettorato del Lavoro: contestate violazioni su personale, sicurezza, documenti e attrezzature ... lanuovariviera.it Blitz degli ispettori del lavoro nei cantieri del Palermitano, quattro stop e sanzioni per oltre 20mila euroGli ispettori tecnici del Contingente INL Sicilia in servizio a Palermo hanno effettuato nei giorni scorsi un'attività di vigilanza nel settore edile. Quattro i cantieri ispezionati, tutti ... virgilio.it