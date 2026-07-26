Un parco dedicato a Emanuela Loi è stato inaugurato a Santa Maria, con un messaggio contro ogni forma di mafia. Recenti semestrali della Direzione investigativa antimafia hanno evidenziato tentativi di infiltrazione mafiosa nelle zone locali. L'iniziativa mira a ricordare la poliziotta e a promuovere una forte opposizione alla criminalità organizzata, sottolineando l'impegno della comunità nel contrastare ogni tentativo di infiltrazione mafiosa.

EMPOLI Messaggio contro ogni mafia, anche quella che tenta di infiltrarsi subdolamente nelle nostre zone come hanno rilevato recenti semestrali della Dia. Si è svolta ieri mattina l’intitolazione del parco pubblico delle Collinette, a Santa Maria, alla memoria, al coraggio e al sacrificio di Emanuela Loi. Allo svelamento del cartello in suo nome, sulle note dell’Inno di Mameli, erano presenti il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, il questore di Firenze Fausto Lamparelli, la vice Prefetto aggiunta Maria Trimboli, le più alte cariche delle forze dell’ordine, l’assessora alla legalità, Valentina Torrini, l’ex consigliere comunale Federico... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Contro ogni mafia. Il parco a Santa Maria per Emanuela Loi

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