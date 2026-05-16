Zerfaliu il campo da calcetto è dedicato a Emanuela Loi
A Zerfaliu è stato inaugurato un campo da calcetto dedicato a Emanuela Loi, la giovane agente di polizia sarda che perse la vita insieme a Paolo Borsellino nell’attentato del 1992. La cerimonia ha visto la partecipazione della famiglia della vittima, che si è riunita sul luogo per ricordare la loro cara. Durante l’evento, sono stati letti alcuni ricordi e sono state poste delle fioriere vicino all’ingresso del campo. La giornata si è svolta senza incidenti, con un’atmosfera di raccoglimento.
? Punti chiave Chi è la giovane agente sarda caduta insieme a Borsellino?. Come ha reagito la famiglia durante la cerimonia a Zerfaliu?. Quali autorità hanno partecipato all'omaggio per l'agente Loi?. Perché un campo da calcetto diventa un memoriale per i giovani?.? In Breve Partecipazione di Antonio Solinas, Roberta Dessì, Giovanni Marziano e Giacinto Mattera alla cerimonia.. Presenza della nipote Emanuela Loi e benedizione della targa da don Mariano Pili.. Rinfresco organizzato dall'associazione A.LI.VOS presso il centro polivalente comunale di Zerfaliu.. L'evento commemora l'agente caduta nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992 a Palermo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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