Zerfaliu il campo da calcetto è dedicato a Emanuela Loi

A Zerfaliu è stato inaugurato un campo da calcetto dedicato a Emanuela Loi, la giovane agente di polizia sarda che perse la vita insieme a Paolo Borsellino nell’attentato del 1992. La cerimonia ha visto la partecipazione della famiglia della vittima, che si è riunita sul luogo per ricordare la loro cara. Durante l’evento, sono stati letti alcuni ricordi e sono state poste delle fioriere vicino all’ingresso del campo. La giornata si è svolta senza incidenti, con un’atmosfera di raccoglimento.

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