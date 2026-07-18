Parlate di Mafia contro ogni reticenza | la maratona oratoria di FdI a Palermo Kelany | Su mafia e appalti un quadro inquietante
Un gruppo di deputati di Fratelli d’Italia ha tenuto una lunga discussione a Palermo per ricordare l’anniversario della morte di un giudice antimafia. Durante l’intervento, sono stati affrontati temi come la presenza della criminalità organizzata negli appalti pubblici e il rischio di infiltrazioni. Kelany ha commentato che il quadro sui rapporti tra mafia e settore degli appalti resta preoccupante. La manifestazione si è svolta senza reticenze, puntando a mantenere alta l’attenzione sull’eredità del giudice ucciso.
Una maratona oratoria per ricordare Paolo Borsellino nell’anniversario della morte e, soprattutto, per ribadire che il suo impegno contro la mafia continua a vivere. È “Parlate di mafia. La ricerca della verità sulle stragi del ‘92”, l’iniziativa promossa dai gruppi parlamentari di Camera e Senato di Fratelli d’Italia, in collaborazione con l’Ufficio Studi, che si terrà domani, domenica 19 luglio, a Palermo presso l’Hotel San Paolo Palace (Via Messina Marine, n.91) a partire dalle ore 16.30. Il faro sul filone “Mafia e appalti”. Il tema di questa quinta edizione è “Mafia e appalti”, un filone che la Commissione Antimafia sta seguendo ormai da tempo con importanti risultati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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Stragi 1992: la Procura punta su mafia e appalti, non sulle piste nereLa Procura ha indicato la mafia e gli appalti come le principali piste per le stragi del 1992, escludendo le piste nere.
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Domenica 19 luglio a Palermo, dalle ore 16.30, presso l'Hotel San Paolo Palace, torna Parlate di mafia, la maratona oratoria promossa dai Gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia di Camera e Senato, in collaborazione con l’Ufficio Studi. Una giornata di co facebook
Parlate di mafia: il 19 luglio a Palermo l’evento FdI con parlamentari e giornalisti lavocedelpatriota.it/parlate-di-maf… via @vocedelpatriota x.com
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