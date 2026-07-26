Il ministro ha dichiarato che la sinistra ha puntato sulla paga minima nei contratti pubblici, mentre con il suo governo i salari sono aumentati dell’18%. Ha inoltre criticato la Cgil, affermando che si era opposta ai rinnovi contrattuali ma poi ha cambiato idea. Riguardo alla ex ministro Madia, ha affermato che racconta molte bugie. Zangrillo è stato al centro di polemiche politiche negli ultimi mesi, soprattutto per gli scontri con altri ex ministri.

Il ministro: «La Cgil si è opposta ai rinnovi. Gli do atto che hanno cambiato idea. La Madia? Racconta un sacco di balle» Ministro Zangrillo, nelle ultime settimane è stato al centro delle polemiche politiche per gli scontri con due dei suoi predecessori, Renato Brunetta e Marianna Madia. Cos’è successo? Incomprensioni o c’è un po’ di gelosia per i rinnovi contrattuali? «Guardi, non so se si tratti di gelosia o altro, sono due questioni molto diverse e non ho neanche tanto interesse a tornarci su. Ma per essere chiaro, con Renato c’è stata una discussione sotto gli occhi di tutti. Gli ho ricordato quello che la Corte dei Conti ha messo nero su bianco da tempo: la sua riforma, non ha dato i risultati sperati». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Contratti pubblici. Zangrillo: «La sinistra ha puntato sulla paga minima. Con noi salari su del 18%»

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