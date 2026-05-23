Contratti pubblici 2025-27 Zangrillo | Chiudere tutto entro l’estate Poi su IA | Può aiutare a più efficienza ma non sostituire responsabilità umana
Il ministro per la Pubblica Amministrazione ha annunciato che i contratti pubblici per il triennio 2025-2027 dovranno essere conclusi entro l’estate. In merito all’intelligenza artificiale, ha affermato che può migliorare l’efficienza, ma non sostituire la responsabilità umana. La negoziazione collettiva sta accelerando rapidamente, con obiettivi chiari di definizione contrattuale entro i prossimi mesi.
Un’accelerazione senza precedenti nei tempi della contrattazione collettiva. Il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo ha fissato l’asticella su una scadenza precisa per la chiusura dei contratti relativi al triennio 2025-2027. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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