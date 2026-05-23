Contratti pubblici 2025-27 Zangrillo | Chiudere tutto entro l’estate Poi su IA | Può aiutare a più efficienza ma non sostituire responsabilità umana

Notizia in breve

Il ministro per la Pubblica Amministrazione ha annunciato che i contratti pubblici per il triennio 2025-2027 dovranno essere conclusi entro l’estate. In merito all’intelligenza artificiale, ha affermato che può migliorare l’efficienza, ma non sostituire la responsabilità umana. La negoziazione collettiva sta accelerando rapidamente, con obiettivi chiari di definizione contrattuale entro i prossimi mesi.