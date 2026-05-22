Confintesa al Festival del Lavoro focus su rappresentatività salari e contratti

Al Festival del Lavoro, Confintesa ha presentato i propri numeri ufficiali: conta 446.000 iscritti e dispone di 95 sedi distribuite in 17 regioni. Dal 2023, l’organizzazione partecipa anche ai tavoli istituzionali del CNEL, l'ente che rappresenta gli interessi del mondo del lavoro. La partecipazione al festival ha portato l’attenzione su temi quali la rappresentatività, i salari e i contratti collettivi. La presenza di Confintesa si inserisce nel quadro di un confronto più ampio tra le sigle sindacali e le istituzioni.

ROMA (ITALPRESS) – 446.000 iscritti, 95 sedi in 17 regioni e la presenza al tavolo del CNEL dal 2023. Sono alcuni dei numeri di Confintesa, protagonista al Festival del Lavoro di Roma, dove dal 21 al 23 maggio è stata presente con il suo stand e iniziative dedicate, portando un chiaro messaggio al sistema delle istituzioni. “Abbiamo un quadro sindacale di rappresentanza in Italia che non è mai stato chiarito completamente, per cui esiste la necessità di una legge che chiarisca in maniera oggettiva e trasparente come si misura la rappresentatività e questo riguarda anche le associazioni datoriali, non soltanto quelle dei lavoratori – le parole di Francesco Prudenzano, segretario generale di Confintesa -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Lavoro, Prudenzano (Confintesa): “Al Festival per collaborare con consulenti”(Adnkronos) – "Abbiamo scelto di partecipare al Festival del Lavoro perché pensiamo che sia arrivato il momento di rompere lo schema di...

1° maggio a Tencarola: focus su salari e sicurezza sul lavoro? Cosa sapere Selvazzano Dentro organizza il 1° maggio 2026 con il sindaco Claudio Piron.

Confintesa al Festival del Lavoro, focus su rappresentatività, salari e contrattiROMA (ITALPRESS) – 446.000 iscritti, 95 sedi in 17 regioni e la presenza al tavolo del CNEL dal 2023. Sono alcuni dei numeri di Confintesa, protagonista al Festival del Lavoro di Roma, dove dal 21 al ... msn.com

Salari e contratti giusti, Confintesa protagonista al Festival del LavoroROMA (ITALPRESS) - 446.000 iscritti, 95 sedi in 17 regioni e la presenza al tavolo del CNEL dal 2023. Sono alcuni dei numeri di ... stream24.ilsole24ore.com