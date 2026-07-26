Le aziende di Chiara Ferragni mostrano segnali positivi, ma il caso Pandoro Gate continua a influenzare le sue attività. L’influencer affronta ancora difficoltà economiche e questioni legali legate a questa vicenda. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle conseguenze dirette o sulle azioni intraprese. La situazione rischia di compromettere ulteriormente l’immagine e l’andamento finanziario del suo impero.

Le aziende di Chiara Ferragni registrano alcuni segnali incoraggianti ma il caso Pandoro Gate continua ad avere ripercussioni. Ecco quali sono le principali sfide economiche e legali che l’influencer deve ancora affrontare. Leggi anche: Chiara Ferragni e Fedez, dopo anni spunta la verità sulla separazione: ecco chi li ha aiutati nel momento più duro A distanza di mesi dal Pandoro Gate, il percorso di rilancio imprenditoriale di Chiara Ferragni continua a essere seguito con grande attenzione. Se da una parte alcuni indicatori economici mostrano segnali di miglioramento, dall’altra restano ancora aperte diverse questioni che potrebbero incidere sul futuro delle sue attività. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Continuano i problemi per Chiara Ferragni, il suo impero vacilla: sono lontani i fasti di un tempo, ecco cosa succede

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