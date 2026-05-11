Instagram cancella i bot | senza trucco De Lellis e Salemi battono l’impero di Chiara Ferragni

Il 8 maggio, Instagram ha rimosso i bot presenti sulla piattaforma, causando una riduzione del numero di follower per alcuni influencer noti. Tra questi, figure come De Lellis e Salemi hanno visto un incremento netto, mentre altri come Chiara Ferragni, Di Vaio, Rodriguez e Vacchi hanno perso un numero significativo di seguaci. La decisione di eliminare i bot ha avuto effetti immediati sui numeri di follower di diverse personalità del mondo digitale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui