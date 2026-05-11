Instagram cancella i bot | senza trucco De Lellis e Salemi battono l’impero di Chiara Ferragni

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 8 maggio, Instagram ha rimosso i bot presenti sulla piattaforma, causando una riduzione del numero di follower per alcuni influencer noti. Tra questi, figure come De Lellis e Salemi hanno visto un incremento netto, mentre altri come Chiara Ferragni, Di Vaio, Rodriguez e Vacchi hanno perso un numero significativo di seguaci. La decisione di eliminare i bot ha avuto effetti immediati sui numeri di follower di diverse personalità del mondo digitale.

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L'8 maggio Instagram ha staccato la spina ai bot e big come Ferragni, Di Vaio, Rodriguez e Vacchi hanno perso quote consistenti della loro fanbase. Guida alle “nozze rosse” dei social e a quelli ha dimostrato di avere una community vera.🔗 Leggi su Fanpage.it

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